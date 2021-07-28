Рекордное число случаев COVID-19 зафиксировано в олимпийском Токио





Среди людей, связанных с Олимпийскими играми в Токио, сегодня было зарегистрировано 16 положительных тестов на COVID-19. Бьются и сeточные рекорды заражения коронавирусом. Местное население теряется в предположениях - то ли винить крупнейший старт четырехлетия, то ли нет. В то же время наша съемочная группа нашла легальный способ выехать со стадионов и Международного вещательного центра. Репортаж - Кристины Камыш.





Чрезвычайное положение в Японии из-за пандемии коронавирусной инфекции сохраняется. Накануне было обнаружено 2 тысячи 848 новых случаев заражения COVID-19. Эти цифры превзошли предыдущий суточный рекорд, который держался с 7 января текущего года.









До начала Олимпийских игр в день заболевало по 600-700 человек. Теперь прирост стал вдвое, а то и вчетверо больше. Мне кажется, что такие цифры из-за увеличения числа иностранцев в стране. И, конечно, это у меня вызывает опасения. Сакура Тераяма, жительница г. Токио





По статистике среды, из всех людей, которые задействованы на Играх, 16 получили положительный тест на коронавирус. Один волонтер, два журналиста, 13 представителей персонала "Токио-2020" и никто из проживающих в Олимпийской деревне. Итого, сейчас на карантине 149 человек.









Лично я поддерживаю летние Игры. Раньше я тоже занимался спортом профессионально, поэтому я действительно за Олимпиаду. Но когда такая эпидемиологическая ситуация в стране и мире, естественно, что люди задаются вопросом безопасности. Фанджу Ким, житель г. Токио









В США случаи заболевания COVID-19 также растут. Но в Японии продолжается вакцинация. Поэтому я не знаю причину, отчего растет статистика. И я не думаю, что это как-то связано с Олимпиадой. Така Хоши, житель г. Токио





Мобильное приложение для отслеживания геолокации





Гости летних Игр должны оставаться изолированными от местного населения 14 дней. Именно столько длится в стране карантин. Представители СМИ передвигаются в пределах трех точек - отель, Международный вещательный центр, спортобъекты. И если маршрут будет нарушен, то "Какоа" сообщит организаторам. Это специальное приложение, которое должно быть установлено у всех причастных на смартфоне. Программа отслеживает геолокацию. За первое нарушение правил будет предупреждение, за второе - денежный штраф в размере около 5 тысяч долларов, на третий - депортация.









Нет, я в город не выбиралась. Я еще не провела в Токио 14 дней. Для меня все эти правила, если честно, не в тягость. Поскольку обычно я не выхожу с объекта, где проходит турнир гимнастов. И после работы практически никогда не остается времени на прогулки. Другой вопрос - условия на арене. У нас лимитировано время для общения со спортсменами, количество представителей СМИ в микст-зонах тоже ограничено. Пока мне сопутствовала удача, и я получала свой пропуск. Тина Геретс, журналист (Бельгия)





Однако организаторы главного старта четырехлетия не оставили СМИ, а значит и многомиллионную аудиторию зрителей, без Японии. Для знакомства с Токио были составлены специальные туры.





В отличие от всех предыдущих олимпиад, сейчас пламя горит не на главном стадионе. После церемонии открытия огонь был потушен и перенесен в чашу, которая расположена на набережной Токио в районе "Ариакэ". Там находятся многие объекты Игр. Кстати, места для съемок сферы для иностранцев и японцев не пересекаются.

Концепция чаши такова: "Все мы под солнцем, все равны и все питаемся его энергией". Дизайнеры сделали 85 эскизов, прежде чем пришли к финальному проекту. Шар состоит из двух полусфер, верхней и нижней, каждая из которых образована из пяти лепестков, отсылающих зрителя к олимпийским кольцам.

Факт Общий вес конструкции 2,7 тонны, а диаметр чаши в раскрытом состоянии - 3 с половиной метра.



Для олимпийского огня использован водород как энергия нового поколения. Он был выпущен на одном заводе в префектуре Фукусима, которая сейчас восстанавливается от землетрясения 2011 года. Для производства химического элемента использовалась солнечная энергия. Пламя от водорода получается бесцветным. А по концепции вся конструкция символизирует солнце. Поэтому требовалась окраска. Желтый оттенок олимпийскому огню дает добавка карбоната натрия.







Тайфун "Непартак" не помешал Олимпийским играм





Что касается того самого циклона "Непартак", то его влияние на Олимпийские игры оказалось незначительным. Сильные ветры и проливные дожди обрушились на северное побережье Японии, удалившись от региона Токио.









Это был первый раз, когда тайфун дошел до суши. Но циклон не был таким сильным. В некоторых районах, похоже, прошел сильный дождь, но я рад, что не было никаких разрушений. Мицуеси Сайто, житель г. Сендая









Такое редко случается в нашей префектуре Мияги, поэтому я была немного удивлена. Однако я чувствую облегчение от того, что тайфун не причинил никакого ущерба. И я рада, что Игры не пострадали от "Непартака". Чикаэ Канеко, жительница г. Сендая





Что касается медалей, то сборная Беларуси пока находится в ожидании. Реальные шансы на награды будут уже завтра на олимпийском турнире дзюдоистов. В весовой категории до 100 килограммов в борьбу вступит Никита Свирид. А боксеру Владиславу Смягликову в пятницу достаточно не проиграть, чтобы точно гарантировать себе место на пьедестале.