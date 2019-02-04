Рекордное место в карьере. Арина Соболенко стала девятой в рейтинге WTA

Арина Соболенко впервые поднялась на 9-е место в рейтинге Женской теннисной ассоциации. Неделю назад лучшая белорусская теннисистка впервые в карьере попала в топ-10 мирового рейтинга, а после выхода в полуфинал турнира в Санкт-Петербурге переместилась на позицию выше - это рекордное место в карьере Арины. Белоруска Александра Саснович находится на 33-м месте, Виктория Азаренко на 48-м, Вера Лапко занимает 60-е место. В конце недели наши теннисистки проведут в Брауншвейге четвертьфинальный матч Кубка Федерации против команды Германии.