Ренан Брессан перебирается из клуба "Куяба" в "Парану"

Полузащитник сборной Беларуси по футболу Ренан Брессан из клуба "Куяба" перебирается в другую бразильскую каманду - "Парану". Этот коллектив также выступает во втором дивизионе и сейчас располагается на 6-м месте. Напомним, до переезда в Бразилию Брессан выступал за португальские "Шавеш" и "Риу Аве", кипрский АПОЭЛ, казахстанскую "Астану", российскую "Аланию", а до этого за белорусские "Гомель" и БАТЭ.



