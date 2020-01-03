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Эксклюзив с Рене Фазелем в "Главном эфире" в воскресенье
Глава Международной федерации хоккея Рене Фазель не мог пропустить Рождественский турнир. Об этом спортивный функционер заявил в эксклюзивном интервью Агентству теленовостей сразу после прилета в Беларусь из Чехии, где сейчас проходит молодежный чемпионат мира.
Для швейцарца это последний год на посту руководителя организации. Он давно официально заявил, что не будет баллотироваться на новый срок. Поэтому для функционера было важно увидеть Рождественский турнир собственными глазами. Тем более когда в соревновании участвует команда Международной федерации хоккея. Какое место занимает белорусский хоккей в мире для организации, что нужно делать, чтобы улучшить этот вид спорта в стране. Эксклюзив с Рене Фазелем в "Главном эфире"в воскресенье.
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