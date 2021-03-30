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Решающий матч полуфинальной серии "Юность" - "Металлург"

Минская "Юность" или жлобинский "Металлург" - кто окажется в финале чемпионата страны по хоккею? Команды провели шесть матчей в этом противостоянии 1/2 до четырех побед. Кто станет сегодня победителем, тот и будет оспаривать Кубок Президента с "Гомелем". Напомним, "столичные медведи" - девятикратные чемпионы страны, а "сталевары" не выступали в решающей стадии розыгрыша с 2013 года. Прямая трансляция поединка на телеканале "Беларусь 5". Стартовое вбрасывание в 7 вечера.

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