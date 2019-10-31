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Решающий матч Соболенко на итоговом турнире покажет "Беларусь 5. Интернет"

Для выхода в полуфинал итогового турнира года белоруске Арине Соболенко и бельгийке Элизе Мертенс необходимо побеждать завтра. В заключительном матче группы они встретятся с венгеркой Тимеей Бабош и француженкой Кристиной Младенович. Кстати, с действующими обладателями титула. В первый день ноября в 11 часов "Беларусь 5. Интернет" начнет трансляцию встречи.

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