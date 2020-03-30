ПолитикаОбществоПрезидентЭкономикаТехнологииКультураРегионыПроисшествияЗдоровьеСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Решение по Уимблдону примут 1 апреля

В среду определится судьба еще одного престижного спортивного соревнования. Руководство Уимблдона вероятнее всего официально объявит об отмене теннисного турнира в нынешнем году. В последний раз организаторы Уимблдона отменяли престижные состязания лишь в далеком 1945 году. Нынешний турнир пока что официально запланирован с 29 июня по 12 июля.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все