Республиканские соревнования по биатлону - Кубок Федерации - в эти выходные впервые прошли в летнем формате

Идея проведения Кубка Федерации принадлежит нашему Президенту. Это еще очень молодой турнир - ему всего два года, но уже сейчас организаторы расширяют географию турнира и вместо привычных соревновательных локаций в Новополоцке и в Раубичах провели 1-й летний этап в новом сезоне на обновленной базе в Новогрудке!

И это только начало пути, намеченный Белорусской федерацией биатлона!

Анна Эйсмонт увидела, как в кратчайшие сроки, когда есть желание и команда единомышленников, можно сделать настоящий спортивный праздник для всех! 163 участника, 6 областных команд, а также Минска, экспериментальной группы, и даже гости из Японии - и у представителей каждой команды свой цвет кепки.

Поэтому на финише первой гонки первого в истории Кубка Федерации летнего этапа сразу можно было понять, что победил представитель Минской области!

И именно в Новогрудке команда Японии ярко завершила свои вторые в истории белорусские сборы. Напомним, последние две недели гости из Страны восходящего солнца тренировались на базе Новополоцкого училища олимпийского резерва.

Таких счастливых здесь немало - как минимум призеры и победители. Ведь здесь все, как на этапах Кубка мира: интервью для ТВ после финиша, вспышки фотокамер, комментаторы на стадионе и, конечно, самое приятное - цветочные церемонии, а здесь еще и с ценными призами.

Зрители искренне на протяжении двух соревновательных дней поддерживали спортсменов, но одна болельщица выделялась особо - это Ольга Назарова - наша титулованная биатлонистка в этот раз болела за своего сына Кирилла, который победил на радость именитой мамы - главного кумира!

Звездных гостей в Новогрудке в эти выходные было много, но зрители особенно тепло приветствовали землячку Людмилу Ананько, которая не скрывала восхищения от преображения некогда скромного биатлонного стадиона.

Еще недавно здесь все выглядело совсем не так красочно: стадион был, но проводить крупные соревнования на нем не представлялось возможным.

Но все изменилось после апрельского совещания по вопросам развития зимних видов спорта с участием Президента. Тогда Глава государства поручил обратить особое внимание на работу специализированных учебно-спортивных учреждений, в частности - в регионах. И тогда же Александр Лукашенко поставил задачу перед губернаторами всех областей развивать материально-техническую базу спортивных учреждений, где воспитываются представители зимних видов спорта.

И чтобы принять 1-й летний этап Кубка Федерации, биатлонно-спортивный комплекс в деревне Селец существенно преобразился буквально за месяц.

Биатлонному комплексу в Сельце понадобилось 10 лет, чтобы дождаться таких соревнований, и недавняя реконструкция - лишь первый шаг к желаемому итоговому результату!

Эстафету Новогрудка подхватили власти Гомеля, где с нуля планируется построить трассу для биатлонистов, тем более что несколько гомельских одаренных ребят занимаются в экспериментальной группе федерации. Для перенимания опыта представители Гомельского облисполкома посетили не одну биатлонную базу в стране, сегодня в Новогрудке.

Воодушевившись рекордными сроками реконструкции базы в Новогрудке, руководство Гомельской области не исключает, что в следующем году летний этап Кубка Федерации может пройти уже в городе над Бугом.