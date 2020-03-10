Республиканские соревнования "Снежный снайпер" переносятся на апрель

"В связи с неудовлетворительным состоянием снежного покрова в РЦОП "Раубичи" финал республиканских соревнований "Снежный снайпер" переносится на 20-26 апреля 2020 года", - сообщили на сайте Президентского спортивного клуба. Лыжная составляющая будет заменена на легкоатлетический кросс аналогичной дистанции. Точная программа соревнований станет известна позже.



