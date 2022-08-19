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Республиканские соревнования "Солнечный мяч" стартовали в Минске
128 участников (это 64 пары) собрали республиканские соревнования по пляжному волейболу "Солнечный мяч". Сегодня они стартовали в столице на кортах СОК "Олимпийский". Трофеи будут разыграны в двух возрастных категориях: старшей (13-14 лет) и младшей (11-12).
Продлятся соревнования до воскресенья. Завтра именитые белорусские пляжные волейболисты Александр Дедков и Павел Петрушко проведут мастер-класс. В третий раз организаторами "Солнечного мяча" выступают Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация волейбола.
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