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Республиканские соревнования "Солнечный мяч" стартовали в Минске

128 участников (это 64 пары) собрали республиканские соревнования по пляжному волейболу "Солнечный мяч". Сегодня они стартовали в столице на кортах СОК "Олимпийский". Трофеи будут разыграны в двух возрастных категориях: старшей (13-14 лет) и младшей (11-12).

Продлятся соревнования до воскресенья. Завтра именитые белорусские пляжные волейболисты Александр Дедков и Павел Петрушко проведут мастер-класс. В третий раз организаторами "Солнечного мяча" выступают Президентский спортивный клуб и Белорусская федерация волейбола.

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