Республиканский проект по современному пятиборью "Дай пять!" собрал более 300 участников

Республиканский проект по современному пятиборью "Дай пять!" впервые собрал более 300 желающих попробовать свои силы в новом для себя виде спорта.

Главная цель - дать ребятам возможность прикоснуться к профессиональному спорту. Состязания в лазер-ране проходят в двух возрастных категориях: до 10 и до 12 лет. Проект проходит при поддержке Президентского спортивного клуба.

Отборочные этапы завершатся 31 октября, а уже 10 ноября стартует республиканский финал.