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Республиканский конкурс "Футбол для всех!": что нужно уметь, чтобы получить iPhone последнего поколения
До завершения акции Президентского спортивного клуба "Футбол для всех!" всего два дня. Это и шанс для родителей заинтересовать своих детей спортом, ведь на кону желанный приз. Ногами жонглировать мячом (или по-простому "чеканить") - главное условие конкурса, затем ролик нужно разместить в своем "Инстаграме".
Людас Румбутис, чемпион СССР по футболу, рассказывает, что его поколение - это послевоенные дети, жонглировавшие мячом босиком. "Жонгляж - это первая ступенька к футболу, без этого умения техники нет. А жонглирование - это умение правильно работать со стопами, бедрами, плечами, головой. Это очень хорошие и сильные подходы, - объясняет футболист. - Но зациклиться только на том, что человек умеет жонглировать, - это неправильно, потому что чистый жонгляж и футбол - это разные вещи".
Людас Румбутис, чемпион Советского Союза по футболу 1982 года в составе минского "Динамо", и жонглировать умеет, и, как видно по регалиям, футболист отличный. Его сегодня можно увидеть в том числе на соревнованиях "Кожаный мяч". Кстати, именно на этом турнире и возникла идея конкурса, напрямую связанного с футболом.
Юрий Пушин, специалист Президентского спортивного клуба: Зачастую было видно, как болельщики чуть ли не сами готовы выйти на поле и играть. Вот для того, чтобы они смогли каким-то образом принять участие, а не просто быть болельщиком, мы придумали проект "Футбол для всех!"
Претендентам на приз необходимо набить мяч поочередно правой и левой ногой от 30 секунд до минуты. Если еще два десятилетия назад "чеканкой" занимались в каждом дворе без излишней мотивации, то теперь главная мотивация - iPhone последнего поколения. Ролик необходимо разместить в своем "Инстаграме" с обязательным хештегом #футболдлявсех2022.
Конкурс проходит в четырех возрастных группах. Дажеесть категория 60+. Так что люди старшего поколения смело могут брать пример с Людаса Румбутиса и вспомнить свою футбольную молодость.
Фото:pixabay.com
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