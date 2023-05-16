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Республиканский турнир по футболу "Спешиал Олимпикс" проходит в Лиде
В Лиде проходит открытый республиканский турнир по футболу "Спешиал Олимпикс". Соревнования организованы при поддержке Президентского спортивного клуба и Министерства спорта и туризма. Полторы сотни участников борются за победу: это ребята, которые тренируются по специальной программе на базах вспомогательных школ, домов-интернатов для детей с особенностями психофизического развития. Игры проходят в нескольких дивизионах, градация зависит от уровня подготовленности юных спортсменов. Нынешний турнир получил статус международного. Кроме пяти команд из разных регионов Беларуси, в нем принимают участие шесть команд из Российской Федерации.
У нас проходил отбор. И у нас более 400 участников было для того, чтобы отобраться. И лучшие подивизионированию отобрались и приехали сюда. И все рады, и, конечно, большое рвение. Это международный турнир, который дает большой толчок в дальнейшем развитии футбола, и я уверен, в дальнейшем развитии дружбы между Россией и Беларусью в движении "Спешиал Олимпикс".
Этот турнир - демонстрация спортивного мастерства, достижений людей с особенностями, тех, которые они могут продемонстрировать. Это та отрасль, в которой они могут добиться высоких результатов, высоких побед. И, конечно, наша миссия, наша цель вот этого турнира - сделать каждого из нас, из спортсменов и всех, кто участвует, лучше, чем мы были вчера.
Турнир продлится на протяжении трех дней. Проигравших не будет. Основной принцип движения "Спешиал Олимпикс" - каждый из участников должен получить награды, чтобы у него был стимул для дальнейших тренировок.
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