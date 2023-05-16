Республиканский турнир по футболу "Спешиал Олимпикс" проходит в Лиде

Этот турнир - демонстрация спортивного мастерства, достижений людей с особенностями, тех, которые они могут продемонстрировать. Это та отрасль, в которой они могут добиться высоких результатов, высоких побед. И, конечно, наша миссия, наша цель вот этого турнира - сделать каждого из нас, из спортсменов и всех, кто участвует, лучше, чем мы были вчера.

Ольга Томукевич, директор по развитию белорусского комитета "Спешиал Олимпикс"