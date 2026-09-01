Республиканское училище олимпийского резерва отмечает 60-летний юбилей

Республиканское училище олимпийского резерва празднует 60-летний юбилей. Со знаковой датой коллектив поздравил Президент Беларуси Александр Лукашенко. Учреждение отвечает всем современным требованиям. Сейчас здесь в замкнутом цикле подготовки по разным видам спорта получают образование более 600 учащихся.

Андрей Барбашинский, директор Республиканского государственного училища олимпийского резерва:

"Все то, что мы сегодня делаем, - во благо нашего белорусского спорта. Здесь собираются самые талантливые, перспективные ребята. Наша задача - научить их побеждать самих себя, дать им образование, подготовить их к непростому, сложному пути в спорте".

1 сентября с участием министра спорта в училище прошла торжественная линейка.

Воспитанники учреждения завоевали более 30 золотых медалей Олимпийских игр. Всего же училище воспитало свыше 100 призеров Олимпиады.