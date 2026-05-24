Рев моторов, визг шин, шлейф дыма: второй этап чемпионата Беларуси по дрифту прошел в Стайках

Весна в Беларуси заканчивается знаковым событием для автоспорта. Второй этап чемпионата страны по дрифтингу всегда особенный, поскольку проходит на единственном автодроме - "Стайки". Это профессиональная трасса, а потому старт можно считать одним из самых зрелищных для фанатов.

Конфигурация трассы требовала быстрого разгона. А далее полный набор, настоящий all inclusive для зрителей: скоростная постановка, техничные перекладки, проезд вплотную к шинной стене и тот самый знаменитый прыжок. Это все в совокупности делало второй этап чемпионата настоящим испытанием как для пилотов, так и болидов.

На старт заявились 35 атлетов. Однако квалификацию прошли не все, поскольку были технические сходы. Кроме белорусов прибыли гости из России. Например, добрались до Стаек мастера боковой езды из далеких Петропавловска-Камчатского и Владивостока.

Александр Дышливенко, дрифт-пилот (Владивосток, Россия): "Из Москвы мы сюда добирались чуть больше суток. У нас в пути сломалась техничка. Перегружали все, сломанную техничку бросили на заправке и кое-как добрались сюда. Пять часов поспали за двое суток, но мы здесь".

Дрифт - это мощные моторы, громкий выхлоп, визг шин и шлейфы дыма.

Ярослав Гавриков занял первое место в личном зачете в рамках стартового этапа первенства в Раубичах и в очередной раз на авто Toyota Supra A80 подтвердил свой чемпионский титул.

Небесная канцелярия была благосклонна к участникам соревнований - обошлось без дождя, и мастера управляемого заноса смогли показать всю красоту вида спорта. Эмоции захватывают всех, кто оказывается в дрифте. И совершенно неважно, в какой роли ты здесь присутствуешь: пилота, механика либо зрителя.

"Мы присутствовали впервые и в восторге. Нам очень понравилось! Такая атмосфера заряженная, плюс погода классная. Все активные, все приветливые. Заряжаемся такой энергией спортивной", - поделилась эмоциями зрительница.

Третий этап чемпионата страны пройдет 26 июля в Логойске. Четвертый, заключительный, запланирован на 6 сентября в Раубичах.