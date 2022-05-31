"Рейнджерс" - второй финалист Восточной конференции Кубка Стэнли. Конные полицейские в решающем седьмом матче четвертьфинальной серии с "Каролиной" добились убедительной победы - 6:2. Дубль в составе гостей оформил Крис Крайдер. За выход в финал плей-офф клуб из Нью-Йорка поспорит с действующим обладателем трофея "Тампа-Бэй". Первое противостояние клубов пройдет на домашнем льду "Рейнджерс" в ночь со среды на четверг.