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Результаты четвертого игрового дня футбольного турнира "Белазовец-2022"
Гродненский "Неман" обыгрывает "Ислочь" (2:0) в четвертый игровой день турнира "Белазовец-2022"! Жуковский и Варакса отличились во втором поединке четверга. Дебютант Высшей лиги дзержинский "Арсенал" одолел "Слуцк" (2:1). В составе последних двух коллективов находится много футболистов на просмотре, поэтому на грядущий сезон ни руководство "сахарных", ни клуба из Дзержинска конкретных задач еще не ставила, пока не будут укомплектованы составы. Вообще уровень команд в грядущем сезоне после ввода потолка зарплат подравняется, считают и футбольные агенты, и футболисты.
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