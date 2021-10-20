Результаты футбольных матчей 3-го тура Лиги чемпионов за 19 октября

Футболисты тираспольского "Шерифа" потерпели первое поражение в Лиге чемпионов. После двух сенсационных побед над донецким "Шахтером" (2:0) и мадридским "Реалом" (2:1) чемпионы Молдовы проиграли в Милане итальянскому чемпиону "Интеру" с результатом 1:3.







"Реал" обыграл "Шахтер" - 5:0

В Киеве футболисты "Реала" имели большое преимущество над "Шахтером" и выиграли с крупным счетом 5:0.В квартете А финалист прошлого розыгрыша ЛЧ английский "Манчестер Сити" разгромил на выезде бельгийский "Брюгге" с результатом 5:1.

В столице Франции футболисты "Пари Сен-Жермен" одолели немецкий "Лейпциг" - 3:2. Голевой дубль в составе парижан оформил Лионель Месси. Английский "Ливерпуль" в Мадриде в течение 13 минут дважды поразил ворота "Атлетико". Однако затем чемпионы Испании сумели сравнять счет. Во второй половине гости все же сумели вырвать победу благодаря пенальти, который реализовал Мохамед Салах, - 3:2 в пользу ливерпульцев. В другом матче квартета В португальский "Порту" нанес третье поражение итальянскому "Милану" - 1:0.





"Аякс" уверенно обыграл "Боруссию" - 4:0

Лидер группы С нидерландский "Аякс" одержал свою третью викторию кряду, уверенно обыграв в Амстердаме немецкую "Боруссию" из Дортмунда со счетом 4:0. Португальский "Спортинг" из Лиссабона разгромил в Стамбуле турецкий "Бешикташ" - 4:1.