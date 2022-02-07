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Результаты ПЦР-тестов трех белорусских спортсменов оказались положительными
Представители Беларуси в лыжных гонках готовились стартовать на Олимпийских играх завтра. У женщин спринт должны были пробежать Анастасия Кириллова и Анна Королева, а у мужчин Александр Воронов и Егор Шпунтов. Однако девушки сдали положительный тест на коронавирус. Эту информацию подтвердил директор РНПЦ спорта Ирина Малеваная. Она также рассказала о состоянии лыжника Александра Воронова. Атлет получил три положительных теста на COVID-19 и уже изолирован в специальном отеле. Участие в Играх он пока принять не сможет. На спринтерскую гонку 8 февраля из белорусов заявлен лишь Егор Шпунтов, который выйдет на старт под 9-м номером. Всего в этом виде спорта разыгрывается 11 комплектов наград.
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