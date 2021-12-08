Результаты регулярного чемпионата НБА

В НБА минувшей ночью один из претендентов на чемпионский титул - "Лос-Анджелес Лейкерс" - вышел на положительный баланс побед. При 12 поражениях свою 13 викторию в сезоне "озерники" одержали в игре с "Бостоном" дома, 117:102. Леброн Джеймс в свой актив записал 30 баллов, 4 подбора и 5 передач. "Лейкерс" шестые в Западной конференции. Еще один претендент на золото: "Бруклин" (102:99) одолел "Даллас", несмотря на 28 баллов от Дончича - у Кевина Дюранта 24 очка. "Сан-Антонио Сперс" все же уступил клубу "Нью-Йорк Никс" 109:121.