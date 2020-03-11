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Результаты юниорского ЧЕ по биатлону
В индивидуальной гонке на чемпионате Европы по биатлону среди юниоров в австрийском Хохфильцене, который стартовал сегодня, лучший результат из белорусов показал Дмитрий Лазовский. Он пятый в итоговом протоколе. Тулатин - 29-й, Авсеенко - 35-й, Кошин - 45-й и Зайченко - 80-й. В 15:30 на старт индивидуалки выйдут девушки.
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