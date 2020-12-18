Результаты женского спринта на 4-м этапе Кубка мира по биатлону

Норвежская биатлонистка Тириль Экхофф выиграла спринтерскую гонку на 4-м этапе Кубка мира в австрийском Хохфильцене. Лучшая из белорусок Елена Кручинкина. Это 7-е место в итоговом протоколе. Елена финишировала на 37 секунд позже победительницы, при этом не допустив промахов на стрельбище. Девушка показала лучший результат в своей карьере. Анна Сола - 19-я, Динара Алимбекова - 31-я. Ирина Кривко стала 47-й. Все белоруски отобрались в гонку преследования. Пасьют в прямом эфире завтра покажет телеканал "Беларусь 5".