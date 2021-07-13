Результаты жеребьевки 1/8 финала Кубка Беларуси по футболу

Какая-то из брестских команд Высшей лиги уже точно не завоюет Кубок Беларуси. Сегодня в Доме футбола жеребьевка 1/8 финала определила восемь пар клубов, которые поборются за выход в следующую стадию. "Рух" сыграет с "Динамо Брест". Их одноклубники из Минска поедут в Слуцк. БАТЭ сразится со "Славией". "Шахтер", в случае победы над "Уздой" в 1/16, примет "Гомель". Встречи 1/8 пройдут 7 и 8 августа. А те клубы, которые участвуют в третьем раунде еврокубков, будут играть 30 и 31 октября.