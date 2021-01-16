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Римское дерби в пользу "Лацио"

"Лацио" обыграл "Рому" в матче 18-го тура чемпионата Италии, разгромив соперника со счетом 3:0. Луис Альберто оформил дубль во встрече, еще один мяч на счету Чиро Иммобиле.

"Лацио" победил в третьем туре кряду, команда находится на седьмом месте. "Рома" проиграла впервые за последние пять туров и продолжает удерживать третью строчку.

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