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Римское дерби в пользу "Лацио"
"Лацио" обыграл "Рому" в матче 18-го тура чемпионата Италии, разгромив соперника со счетом 3:0. Луис Альберто оформил дубль во встрече, еще один мяч на счету Чиро Иммобиле.
"Лацио" победил в третьем туре кряду, команда находится на седьмом месте. "Рома" проиграла впервые за последние пять туров и продолжает удерживать третью строчку.
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