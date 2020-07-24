"Ритм" сравнял счет в финальной серии женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве

Сегодня на поле в парке Горького девушки из Гродно взяли реванш за вчерашнее поражение и обыграли "Минск" со счетом 3:0. Напомним, финальная серия продолжится до трех побед одной из команд. Следующий поединок пройдет в Гродно 27 июля. Матч в прямом эфире покажет "Беларусь 5".