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"Ритм" сравнял счет в финальной серии женского чемпионата Беларуси по хоккею на траве

Сегодня на поле в парке Горького девушки из Гродно взяли реванш за вчерашнее поражение и обыграли "Минск" со счетом 3:0. Напомним, финальная серия продолжится до трех побед одной из команд. Следующий поединок пройдет в Гродно 27 июля. Матч в прямом эфире покажет "Беларусь 5".

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