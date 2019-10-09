Через несколько минут на "Беларусь 5" начнется эфир из Латвии, где рижское "Динамо" примет минских одноклубников в очередном матче Континентальной хоккейной лиги. Противостояние команд станет первым очным в нынешнем сезоне. В таблице Западной конференции рижане последние - 12-е, "зубры" - 8-е.