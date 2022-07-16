Роберт Левандовски - игрок "Барселоны"?

По версии инсайдера Фабрицио Романо, который попадает новостями в цель, Роберт Левандовски переходит из "Баварии" в "Барселону", о чем вскоре будет объявлено официально. Сообщается, что контракт рассчитан до 2025 года. "Бавария" получит за польского форварда 50 миллионов евро.