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Роберт Левандовски - игрок "Барселоны"?

По версии инсайдера Фабрицио Романо, который попадает новостями в цель, Роберт Левандовски переходит из "Баварии" в "Барселону", о чем вскоре будет объявлено официально. Сообщается, что контракт рассчитан до 2025 года. "Бавария" получит за польского форварда 50 миллионов евро.

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