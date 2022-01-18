Роберт Левандовски - лучший футболист по версии FIFA

Лучшим футболистом мира 2021 года по версии FIFA стал Роберт Левандовски. Накануне в Цюрихе проходила церемония вручения наград, в главной номинации победил польский форвард Баварии, он набрал 49 баллов. Помимо него, в шорт-лист номинантов на это звание входили нападающий "ПСЖ" Лионель Месси (44 балла) и бомбардир "Ливерпуля" Мохаммед Салах - 39 очков.