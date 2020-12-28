Роджер Федерер не сыграет на Australian Open

Двадцатикратного победителя турниров "Большого шлема" в этот раз не будет на Открытом чемпионате Австралии. Швейцарский теннисист Рождер Федерер впервые в своей карьере пропустит Australian Open. Роджер получил травму в январе этого года, перенес две операции на колене и пропустил оставшуюся часть сезона. Как сообщает агент Федерера, легенда тенниса за последние два месяца добился значительных успехов в восстановлении колена и физподготовке. После разговора с командой 39-летний швейцарец решил, что в долгосрочной перспективе лучше всего вернуться к соревнованиям после первого мэйджора сезона-2021.