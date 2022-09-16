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Роджер Федерер объявил о завершении карьеры

Роджер Федерер объявил о завершении карьеры

Швейцарский теннисист Роджер Федерер объявил о завершении карьеры. Последним турниром в его карьере станет Кубок Лэйвера, который состоится с 23 по 25 сентября, пишет ТАСС.

Спортсмену 41 год, на его счету 103 титула под эгидой ATP. По числу выигранных матчей и турниров он занимает второе место в истории, уступая только американцу Джимми Коннорсу.

Фото:pixabay.com

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