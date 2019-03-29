Роджер Федерер последним шагнул в полуфинал турнира в Майами, призовой фонд соревнований - более 9 миллионов долларов, в четвертьфинале швейцарец не оставил шансов Кевину Андерсону из ЮАР 6:0,6:4.



А вот в женском одиночном разряде в Майами уже известна пара финалисток: Эшли Барти сразится с Каролиной Плишковой. Австралийка минувшей ночью 6:3, 6:3 победила Аннет Контавейт.



Напомним, именно в дуэте с Барти сегодня Виктория Азаренко в 1/2-й финала парного разряда сыграет против Арины Соболенко и Элиз Мертенс. Этот поединок начнется не ранее 21:00 по минскому времени.