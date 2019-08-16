Роджер Федерер сенсационно покидает престижный теннисный турнир в Цинциннати

Швейцарец - третья ракетка мира - в 1/8 финала уступил 70-му в рейтинге Андрею Рублеву. Причем викторию россиянин добыл в двух сетах 6:3, 6:4. За выход в полуфинал Рублев поспорит со своим соотечественником Даниилом Медведевым.