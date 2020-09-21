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Ролан Гаррос. Ивашко завершил борьбу

Без третьего в сезоне турнира серии "Большого шлема". Илья Ивашко уступил канадцу Стивену Диезу в первом раунде квалификации "Ролан Гаррос" - 1:6, 6:2, 4:6.

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