"Рома" и "Парма" побеждают в серии А

В матче 35-го тура Серии А "Наполи"проигрывает в гостях "Парме"со счетом 1:2. Все три мяча, забитые в этой встрече, были произведены с пенальти. А вот "Рома"своего соперника на гостевой арене громит - пал от точных ударов римлян футбольный клуб СПАЛ, 1:6.

