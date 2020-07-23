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"Рома" и "Парма" побеждают в серии А
В матче 35-го тура Серии А "Наполи"проигрывает в гостях "Парме"со счетом 1:2. Все три мяча, забитые в этой встрече, были произведены с пенальти. А вот "Рома"своего соперника на гостевой арене громит - пал от точных ударов римлян футбольный клуб СПАЛ, 1:6.
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