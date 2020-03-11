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"Рома" не полетит на встречу с "Cевильей" из-за коронавируса

В Лиге Европы, матчи которой запланированы на завтра, итальянская "Рома" отказалась от поездки в Севилью на стадион "Роман Санчоу Писхуан" из-за эпидемии коронавируса. Об этом сообщает "Твиттер" римской команды. Именно в Италии один из самых больших процентов зараженных. А проведение всех спортивных соревнований остановлено до 3 апреля.

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