"Рома" празднует победу в Лиге конференций

Более 100 тысяч болельщиков футбольного клуба "Рома" отметили на улицах Рима победу команды в финале первой в истории Лиги конференций. Автобусы с игроками команды и техническим персоналом по традиции проехали по центру итальянской столицы. Проезд автобусов сильно задержался из-за того, что дорогу блокировали ликующие болельщики. Немалые затруднения мероприятие создало для автомобилистов и простых горожан. Почти все дороги в центре оказались перекрыты, власти закрыли две центральные станции метро.