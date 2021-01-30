Роман Елетнов 20-м завершил гонку преследования на чемпионате Европы по биатлону в Польше, допустив 4 промаха. Остальные белорусы выступили гораздо хуже: Илья Авсеенко 52-й, Егор Казаринов 57-й на финише. Не было равных Артему Приме из Украины. Михал Крчмар второй, Хевард Богетвейт из Норвегии третий.

В аналогичной женской гонке победила Камила Жук из Польши, вторая норвежка Эрдаль, бронза у ее подруги по команде Осне Скреде. Ирина Кручинкина лишь на 39-м месте, в пассиве 7 промахов.



