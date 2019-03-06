Роман Елетнов пропустит первые гонки чемпионата мира по биатлону в Эстерсунде

Роман Елетнов из-за простуды пропустит первые гонки чемпионата мира по биатлону, который уже завтра стартует в шведском Эстерсунде. И пока сам спортсмен надеется на скорейшее выздоровление, белорусы уже в первый день планетарного форума выступят в смешанной эстафете. Напомним, на чемпионат мира отправилось 11 наших биатлонистов - 5 женщин и 6 мужчин, в том числе два резервиста. Прямая трансляция смешанной эстафеты начнется на "Беларусь 5" в 18:05.