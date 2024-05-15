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Роман Костомаров собирается пробежать марафон

Роман Костомаров собирается пробежать марафон

Российский фигурист Роман Костомаров заявил, что через год хотел бы принять участие в полумарафоне "Забег.рф", пишетSputnik.

Костомаров отметил, что всегда поддерживает спортивные инициативы.

"Хотя я и фигурист, но любой вид спорта не обходится без бега, это фундамент любого спортсмена, он делает тебя сильнее и выносливее", - подчеркнул он в ходе пресс-завтрака, посвященного данному мероприятию.

Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду уточнил, что с удовольствием принял бы участие в забеге "через годик".

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