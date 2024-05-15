Роман Костомаров собирается пробежать марафон

Российский фигурист Роман Костомаров заявил, что через год хотел бы принять участие в полумарафоне "Забег.рф", пишет Sputnik.



Костомаров отметил, что всегда поддерживает спортивные инициативы.



"Хотя я и фигурист, но любой вид спорта не обходится без бега, это фундамент любого спортсмена, он делает тебя сильнее и выносливее", - подчеркнул он в ходе пресс-завтрака, посвященного данному мероприятию.



Олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду уточнил, что с удовольствием принял бы участие в забеге "через годик".