Роман Тишков выиграл Гран-при Газипаши 2021

Начнем выпуск с приятного спортивного события первой победы белорусского велоклуба "БелАЗ" на международной арене. Наш Роман Тишков показал лучшее время на Гран-при в Турции. Он стал лучшим среди 170 спортсменов из 16 стран. Протяженность трассы почти 158 километров. Напомним, континентальная команда "БелАЗ" была создана не так давно. Основу клуба составили велосипедисты из трековой сборной Беларуси.