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Роман Тишков выиграл Гран-при Газипаши 2021
Начнем выпуск с приятного спортивного события первой победы белорусского велоклуба "БелАЗ" на международной арене. Наш Роман Тишков показал лучшее время на Гран-при в Турции. Он стал лучшим среди 170 спортсменов из 16 стран. Протяженность трассы почти 158 километров. Напомним, континентальная команда "БелАЗ" была создана не так давно. Основу клуба составили велосипедисты из трековой сборной Беларуси.
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