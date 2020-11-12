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Роман Тишков занял четвертое место в гонке с выбыванием на чемпионате Европы по велоспорту на треке
Роман Тишков занял четвертое место в первый день чемпионата Европы по велоспорту на треке в болгарском Пловдиве. Белорусу немного не хватило, чтобы подняться на пьедестал в гонке с выбыванием. Победил британец Мэттью Уоллс. Континентальный форум завершится в воскресенье. По его итогам будет разыграно 22 комплекта наград.
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