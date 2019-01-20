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Роман Тишков занял второе место на этапе Кубка мира по велоспорту на треке
Приятная спортивная новость из новозеландского Кембриджа. Белорус Роман Тишков занял второе место на этапе Кубка мира по велоспорту на треке. По итогам четырех гонок в омниуме 24-летний белорус набрал 112 очков. Всего лишь на один балл его опередил швейцарец Клаудио Имхоф. Бронзовым призером стал итальянец Лиам Бертаццо с результатом 108 очков. Заключительный этап Кубка мира пройдет с 25 по 27 января в Гонконге. Еще одним главным стартом текущего сезона станут II Европейские игры. В июне их примет Минск.
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