Приятная спортивная новость из новозеландского Кембриджа. Белорус Роман Тишков занял второе место на этапе Кубка мира по велоспорту на треке. По итогам четырех гонок в омниуме 24-летний белорус набрал 112 очков. Всего лишь на один балл его опередил швейцарец Клаудио Имхоф. Бронзовым призером стал итальянец Лиам Бертаццо с результатом 108 очков. Заключительный этап Кубка мира пройдет с 25 по 27 января в Гонконге. Еще одним главным стартом текущего сезона станут II Европейские игры. В июне их примет Минск.