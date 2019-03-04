Романовская и Башлаков квалифицировались в финал командных смешанных состязаний в лыжной акробатике

Александра Романовская и Артем Башлаков квалифицировались в финал командных смешанных состязаний в лыжной акробатике, которые проходят в рамках Всемирной зимней универсиады. По итогам двух попыток наши фристайлисты набрали вторую сумму баллов. Финал начнется в 15:30 по белорусскому времени. В решающую стадию пробились пять дуэтов. Напомним, накануне Александра выиграла золото в индивидуальных соревнованиях.

