Рональд Куман возглавил "Барселону"

57-летний голландский специалист Рональд Куман официально назначен на пост главного тренера "Барселоны". Об этом сообщает пресс-служба испанского гранда. Последним местом работы Кумана был аналогичный пост в национальной сборной Нидерландов. Цвета каталонцев Рональд защищал, к слову, с 1989 по 1995 годы. С клубом он 4 раза побеждал в испанской Примере, по одному разу поднимал кубок Лиги чемпионов и Суперкубок УЕФА.

