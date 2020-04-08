Роналдиньо вместе с братом выпустили из тюрьмы

32 дня в тюрьме. Бывшую звезду "Барселоны" и сборной Бразилии Роналдиньо вместе с братом выпустили из парагвайской тюрьмы. За каждого внесен залог - по 800 тысяч долларов. Но они обязаны оставаться в Асунсьоне и будут жить в гостинице под охраной полиции. 4 марта Роналдиньо въехал в Парагвай по поддельным документам. Пока чемпион мира был за решеткой, ему исполнилось 40 лет.