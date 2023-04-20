Роналду хотят депортировать из Саудовской Аравии за непристойный жест во время матча

Футболисты "Аль-Насра" на выезде уступили "Аль-Хилялю" в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Во время матча Криштиану Роналду набросился на соперника и применил удушающий прием. Об это пишетSputnik.



В ходе борьбы за мяч с Густаво Куэльяром португалец напрыгнул на него сзади и обхватил шею, словно собираясь применить удушающий прием. Тот под давлением упал на землю. За это Роналду получил желтую карточку.



Кроме того, во время матча португалец сделал неприличный жест: в ответ на выкрики фанатов "Месси! Месси!" португалец схватил себя за пах.



Видео попало в соцсети, непристойный жест уже массово обсуждается.



"Публично непристойный поступок, который является одним из преступлений, караемых арестом и депортацией, если он совершен иностранцем. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу", - заявил адвокат Ноуф бин Ахмед.