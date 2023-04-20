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Роналду хотят депортировать из Саудовской Аравии за непристойный жест во время матча
Футболисты "Аль-Насра" на выезде уступили "Аль-Хилялю" в матче 25-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Во время матча Криштиану Роналду набросился на соперника и применил удушающий прием. Об это пишетSputnik.
В ходе борьбы за мяч с Густаво Куэльяром португалец напрыгнул на него сзади и обхватил шею, словно собираясь применить удушающий прием. Тот под давлением упал на землю. За это Роналду получил желтую карточку.
Кроме того, во время матча португалец сделал неприличный жест: в ответ на выкрики фанатов "Месси! Месси!" португалец схватил себя за пах.
Видео попало в соцсети, непристойный жест уже массово обсуждается.
"Публично непристойный поступок, который является одним из преступлений, караемых арестом и депортацией, если он совершен иностранцем. Мы подадим петицию в прокуратуру по этому поводу", - заявил адвокат Ноуф бин Ахмед.
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