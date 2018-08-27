ПрезидентЭкономикаПолитикаОбществоЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
ФутболЕдиноборстваБиатлонВолейболГандболПлаваниеХоккейАвтоспортТеннис

Роналду опять не забивает

Новый клуб португальца "Ювентус" во втором туре чемпионата Италии обыграл "Лацио", 2:0. На счету Криштиану голевая передача. Пьянич и Манджукич забили. Неделю назад "бьянко-нерри" в первом туре одолели "Кьево", 3:2.

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все