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Роналду побил рекорд Пеле по количеству голов

Очередной рекорд Роналду в победном матче "Ювентуса" против "Удинезе". Португальский гений обошел по числу голов за карьеру самого Пеле - 758 раз, и теперь ему до мирового рекорда остается забить два мяча. Абсолютный рекорд по количеству голов принадлежит чешскому футболисту Йозефу Бицану - 759 мячей. Накануне туринский клуб победил "Удинезе", а сам Роналду отметился дублем.

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