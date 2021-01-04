Роналду побил рекорд Пеле по количеству голов

Очередной рекорд Роналду в победном матче "Ювентуса" против "Удинезе". Португальский гений обошел по числу голов за карьеру самого Пеле - 758 раз, и теперь ему до мирового рекорда остается забить два мяча. Абсолютный рекорд по количеству голов принадлежит чешскому футболисту Йозефу Бицану - 759 мячей. Накануне туринский клуб победил "Удинезе", а сам Роналду отметился дублем.