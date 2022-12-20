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Роналду проигнорировал победу команды Аргентины и Лионеля Месси на ЧМ

Роналду проигнорировал победу команды Аргентины и Лионеля Месси на ЧМ

Многие звездные спортсмены поздравили аргентинскую дружину и ее капитана со знаковым успехом. Криштиану Роналдуникак не высказался после финала, пишетsb.by.Нападающий португальской сборной проигнорировал победу команды Аргентины и Лионеля Месси на чемпионате мира в Катаре.

35-летний Месси стал лучшим футболистом турнира.
На счету аргентинской суперзвезды семь забитых мячей и три результативные передачи в семи играх. В финальном матче Лео отметился двумя голами и реализованным пенальти в послематчевой серии.


Фото: Reuters

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