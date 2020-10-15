Роналду проведет карантин в Италии

Криштиану Роналду вернулся в Италию, получив разрешение от местных органов здравоохранения. Португалец, напомним, ранее сдал положительный тест на коронавирус. Лидер "Ювентуса" продолжит проходить самоизоляцию в Турине. Сюда прилетел на частном самолете из Португалии - там он заразился и не смог помочь своей национальной сборной в Лиге наций. Португалец добирался в аэропорт в карете скорой помощи в целях соблюдения мер профилактики борьбы с коронавирусом. Все это было сделано для того, чтобы нападающий успел сыграть против "Барселоны" в Лиге чемпионов. Этот матч запланирован на 28 октября. Согласно местным законам, в Турине форварду придется провести на карантине минимум 10 дней.